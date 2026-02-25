Catoira inicia la reforma del centro social de Oeste y planea la mejora del de Dimo

El Concello de Catoira inicia la reforma del centro social de la parroquia de Oeste. El alcalde, Xoán Castaño, avanzó que comenzarán actuaciones similares en el local de Dimo. El gobierno local destaca el uso intensivo de estos espacios y por ello impulsa la mayor inversión de los últimos años, con mejoras de impermeabilización, fontanería, pintura y climatización.

En Oeste, un edificio de 1995 sin reformas previas, se repararán pavimentos, se repondrán piezas en los aseos, se retirará el estrado de madera, se colocarán persianas, se pintarán interiores y fachadas, se eliminarán filtraciones y se instalará climatización. En Dimo, construido en 1972, se actuará sobre cubierta y terrazas para evitar humedades, se mejorarán aseos, pintura y persianas, y se instalará climatización por aerotermia. El presupuesto conjunto ronda los 80.000 euros, financiados con el Plan +Provincia. n