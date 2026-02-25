Castes se proyecta internacionalmente en la feria Slow Wine Fair

Castes reforzó su estrategia de proyección internacional con su participación en la quinta edición de la Slow Wine Fair, celebrada en Bolonia (Italia), considerada el gran punto de encuentro europeo para la viticultura sostenible. El evento reunió a alrededor de mil bodegas y más de 10.000 profesionales del sector.

La presencia de Castes se materializó en seis stands que funcionaron como escaparate de una selección de vinos y elaboradores gallegos, muchos de ellos reconocidos en los premios que la entidad entrega cada año. En Bolonia estuvieron representadas Palacio de Fefiñanes, Bodegas Attis, Adega do Ricón, Constantina Sotelo, Adega de Vimbio, Adega Coleiro, Quinta da Muradella, Iria Otero, Adega O Cabalín, Mission, Terra Silis, Adega Aba Solleira, Nanclares y Prieto y Pablo Soldavini.

Además del componente expositivo, el director de Castes, José Dieste —miembro y representante de Slow Food y Slow Wine en España—, impartió una masterclass sobre vinos gallegos.