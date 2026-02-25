El alcalde de O Grove reconoce la precariedad de la Policía Local por falta de efectivos
Lamenta la lentitud del proceso para incorporar nuevos agentes, que tardan casi dos años desde la solicitud hasta su efectiva presencia en el cuerpo policial
José Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, no solo asume y encaja las críticas de los vecinos por la precariedad del servicio de Policía Local, sino que dice compartir la preocupación existente y reconoce que el número de efectivos es claramente insuficiente.
Viene esto a cuento de lo explicado hace días en FARO DE VIGO, cuando se expuso el malestar y enfado de los ciudadanos por no poder disponer de policía durante la noche ni durante varios días a la semana.
«Las críticas en el pueblo por esto son tan notables como justificadas, y no queda otra que reconocer que la situación es precaria, a pesar de que en los últimos ocho años hemos sido el gobierno que más agentes ha contratado».
Lo que ocurre es que «también hemos perdido a muchos, como consecuencia de la normativa que permite que un policía pueda cambiar de destino después de pasar tres años en el que tiene asignado».
Y parece que muchos han decidido irse porque «las condiciones económicas en O Grove puede que no les resulten tan atractivas como en otros municipios y porque tampoco les es rentable tener que estar pagando un piso de alquiler en nuestro pueblo durante todo el año», argumenta el regidor.
Jubilaciones
Por estas y otras razones, como la jubilación de agentes en los últimos años, lo que sucede es que «tenemos un agente vinculada específicamente a Urbanismo y solo seis policías de calle, y evidentemente con ese número no se puede atender a un pueblo como O Grove».
Afortunadamente, pronto serán 11, y quizás en 2027 lleguen tres más, lejos aún de los 17 efectivos que ha llegado a tener este cuerpo en otros tiempos y aspira a alcanzar Cacabelos.
Pero el proceso para seleccionarlos «es lento y enfarragoso», vuelve a lamentar el alcalde cuando reclama la Xunta que modifique la normativa vigente para así acelerar las contrataciones.
Cita como ejemplo que en enero de 2025 «pedimos a la Academia Galega de Seguridade que nos asignara cuatro policías, y el pasado mes de diciembre vinieron a O Grove para tomar posesión».
Pero eso no supuso su incorporación, pues en enero tuvieron que empezar su proceso de formación.
No tener policías suficientes, como todos sabemos y reconocemos, tampoco es que sea culpa de este gobierno; lo que no podemos es ir contra la ley y los derechos de cada trabajador, y si un policía decide irse a otro destino, nada podemos hacer al respecto
«Los tendremos en verano haciendo las prácticas aquí, pero su incorporación definitiva no se hará efectiva hasta octubre o noviembre», proclama el regidor.
Esto quiere decir que «desde que pedimos los nuevos agentes hasta que lleguen van a pasar casi dos años, de ahí que esto sea algo a revisar».
Lo que quiere decir con esto es que «no tener policías suficientes, como todos sabemos y reconocemos, tampoco es que sea culpa de este gobierno; lo que no podemos es ir contra la ley y los derechos de cada trabajador, y si un policía decide irse a otro destino, nada podemos hacer al respecto, salvo seguir solicitando ayuda para tener refuerzos».
De ahí que vaya a solicitar más pronto que tarde tres policía más, «aunque tal y como va esto, hasta finales de 2027 no los tendremos aquí», concluye.
