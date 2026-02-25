El alcalde de O Grove reconoce la precariedad de la Policía Local por falta de efectivos

José Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, no solo asume y encaja las críticas de los vecinos por la precariedad del servicio de Policía Local, sino que dice compartir la preocupación existente y reconoce que el número de efectivos es claramente insuficiente.

Viene esto a cuento de lo explicado hace días en FARO DE VIGO, cuando se expuso el malestar y enfado de los ciudadanos por no poder disponer de policía durante la noche ni durante varios días a la semana.

«Las críticas en el pueblo por esto son tan notables como justificadas, y no queda otra que reconocer que la situación es precaria, a pesar de que en los últimos ocho años hemos sido el gobierno que más agentes ha contratado».

Lo que ocurre es que «también hemos perdido a muchos, como consecuencia de la normativa que permite que un policía pueda cambiar de destino después de pasar tres años en el que tiene asignado».

Y parece que muchos han decidido irse porque «las condiciones económicas en O Grove puede que no les resulten tan atractivas como en otros municipios y porque tampoco les es rentable tener que estar pagando un piso de alquiler en nuestro pueblo durante todo el año», argumenta el regidor.

Jubilaciones

Por estas y otras razones, como la jubilación de agentes en los últimos años, lo que sucede es que «tenemos un agente vinculada específicamente a Urbanismo y solo seis policías de calle, y evidentemente con ese número no se puede atender a un pueblo como O Grove».

Afortunadamente, pronto serán 11, y quizás en 2027 lleguen tres más, lejos aún de los 17 efectivos que ha llegado a tener este cuerpo en otros tiempos y aspira a alcanzar Cacabelos.

Pero el proceso para seleccionarlos «es lento y enfarragoso», vuelve a lamentar el alcalde cuando reclama la Xunta que modifique la normativa vigente para así acelerar las contrataciones.

Cita como ejemplo que en enero de 2025 «pedimos a la Academia Galega de Seguridade que nos asignara cuatro policías, y el pasado mes de diciembre vinieron a O Grove para tomar posesión».

Pero eso no supuso su incorporación, pues en enero tuvieron que empezar su proceso de formación.

No tener policías suficientes, como todos sabemos y reconocemos, tampoco es que sea culpa de este gobierno; lo que no podemos es ir contra la ley y los derechos de cada trabajador, y si un policía decide irse a otro destino, nada podemos hacer al respecto José Cacabelos — Alcalde de O Grove

«Los tendremos en verano haciendo las prácticas aquí, pero su incorporación definitiva no se hará efectiva hasta octubre o noviembre», proclama el regidor.

Esto quiere decir que «desde que pedimos los nuevos agentes hasta que lleguen van a pasar casi dos años, de ahí que esto sea algo a revisar».

Lo que quiere decir con esto es que «no tener policías suficientes, como todos sabemos y reconocemos, tampoco es que sea culpa de este gobierno; lo que no podemos es ir contra la ley y los derechos de cada trabajador, y si un policía decide irse a otro destino, nada podemos hacer al respecto, salvo seguir solicitando ayuda para tener refuerzos».

De ahí que vaya a solicitar más pronto que tarde tres policía más, «aunque tal y como va esto, hasta finales de 2027 no los tendremos aquí», concluye.