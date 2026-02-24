La Xunta concede ayudas por valor de 6,7 millones al sector del vino

La Consellería de Medio Rural otorgó 6,7 millones de euros a 45 productores y organizaciones del sector del vino gallego para «contribuir a mejorar la competitividad».

Los beneficiarios, cuyos nombres fueron publicados en el Diario Oficial de Galicia de hoy, recibirán esas ayudas correspondientes a una convocatoria efectuada en 2025 a través de dos líneas: para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas y para promoción en mercados de terceros países, según informó el Ejecutivo autonómico.

De esas subvenciones, 5,4 millones de euros son para «mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado».

Además, esa línea incluye medidas para «fomentar la certificación ambiental de las empresas, propiciar la producción ecológica y los productos acogidos a regímenes de calidad y favorecer la innovación y la implantación de nuevos productos», así como para promover la introducción de tecnologías digitales, según informa el departamento dirigido por la conselleira María José Gómez.

La otra parte de las ayudas, de 1,27 millones de euros, pretende «promocionar el conocimiento de las características y calidad de los vinos gallegos para contribuir a la mejora de su competitividad».

Las cuantías concedidas van desde los 30.000 hasta los 600.000 en un caso, en función de los proyectos presentados. Y además de bodegas, el Consello Regulador de la DO Rías Baixas resultó beneficiario con 313.000 euros.