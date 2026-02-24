Vilagarcía y Sanxenxo suman la mitad de empresas multilocalizadas de O Salnés

Una empresa multilocalizada es aquella que tiene varios puntos de venta o centros de producción, a menudo en localidades distintas. En O Salnés había 2.800 negocios de estas características a finales de 2024, y algo más de la mitad de estos tienen su domicilio social en los municipios de Vilagarcía de Arousa o Sanxenxo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España han puesto en marcha un trabajo experimental sobre la «multilocalización» de las empresas españolas. Según ambas organizaciones, este nuevo estudio aporta datos sobre la distribución geográfica de la riqueza creada por las distintas empresas. Para ello, diferencian en primer lugar entre número de empresas multilocalizadas por municipio (negocios con varias oficinas, puntos de venta o centros de producción distintos); y número de establecimientos, que son cada punto de venta existente en un concello y que, en algunos casos, pueden corresponder a empresas originarias de otros pueblos.

En el caso concreto de Vilagarcía, la estadística del INE y del Banco de España indica que a 31 de diciembre de 2024 había 792 empresas de estas características, y 1.048 establecimientos. Sanxenxo es el segundo ayuntamiento de la comarca con más empresas con varios lugares de trabajo distintos (669), y también el segundo por número de establecimientos (812).

En Vilanova tienen su domicilio social 246 empresas con varias localizaciones; en Cambados son 322; en Meaño, 157; en Ribadumia, 186; en Meis, el INE y el Banco de España contabilizan 114 firmas de estas características; en O Grove, son 242; y en A Illa, 71.

Para finalizar, en Ullán, hay 58 empresas multilocalizadas en Pontecesures; en Valga, 78; y en Catoira tienen la cifra más baja de la comarca, con 44.

En lo que se refiere a los establecimientos, tras Vilagarcía y Sanxenxo, los municipios que tienen más son Cambados (398) O Grove (296) y Vilanova (290), al menos a 31 de diciembre de 2024, que es el dato más reciente que se maneja en este trabajo del INE y el Banco de España.

De este modo, los 12 municipios de O Salnés y Ullán suman 3.692 establecimientos y 2.979 empresas multilocalizadas (2.799 si solo se tienen en cuenta los concellos de O Salnés), concentrándose la mitad de las mismas solo entre Vilagarcía de Arousa y Sanxenxo.

Mejora económica

El análisis estadístico apunta asimismo a una mejoría económica en la comarca durante 2024 con respecto al año anterior. Y es que el número de empresas multilocalizadas creció en casi todas las poblaciones.

En Sanxenxo, por ejemplo, la cifra de negocios de este tipo creció en 29 con respecto a 2023 (pasó de 640 a 669), mientras que en Vilagarcía creció en 13 sociedades; en Ribadumia, en diez; en Vilanova, en siete; y en A Illa, en seis.

En la otra cara de la moneda, los peores resultados de la comarca se produjeron en 2024 en Valga y Cambados, con una ligera disminución de una empresa, en ambos casos.