Instalaciones deportivas
Vilagarcía invierte 4.200 euros en el picado y arenado de A Lomba
Se aprovechará el descanso que ofrece el calendario para mejorar el césped
Aprovechando la mejoría del tiempo y los partidos fuera de Arosa y Atlético Arousana, la Fundación de Deportes puso en marcha el plan de picado, arenado y resiembra previsto para finales de diciembre pero que impidieron las constantes lluvias. Las labores fueron desarrolladas el pasado domingo por una empresa externa, cuyo contrato ascendió a 4.200 euros.
Desde el Concello entienden que, si todo va como se prevé, hasta final de temporada no volverá a ser necesaria una intervención de este estilo. Desde la Fundación se celebra que este año el campo haya aguantado mejor que en anteriores temporadas. A este hecho no ha sido ajeno la colaboración del propio Arosa, que de acuerdo con el Concello, aceptó desplazar su último encuentro en casa al Manuel Jiménez, garantizando así el estado óptimo del césped de cara a la segunda vuelta. Este fin de semana, el Atlético Arousana jugará en A Lomba, mientras el Arosa no lo hará hasta el 8 de marzo.
