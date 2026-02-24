Vecinos de A Rosaleda reclaman los «lombos» prometidos por Ravella

Vecinos de A Rosaleda (Sobradelo) denuncian que el Ayuntamiento de Vilagarcía ha incumplido su compromiso de construir dos pasos de peatones sobreelevados, uno de ellos en la intersección de esta calle con Ameixeiras.

Un vecino del barrio presentó el año pasado una solicitud, en calidad de vicepresidente de la comunidad de propietarios de un edificio de A Rosaleda. Reclamaba entonces dos «lombos», alegando que había riesgos para los peatones, y que entre estos se encontraban personas de edad avanzada, una mujer con discapacidad visual severa y numerosos estudiantes del instituto Cotarelo Valledor.

La junta de gobierno aceptó la propuesta del vecino, tras solicitar un informe a la Policía Local, y apuntar los agentes que, en efecto, los pasos sobreelevados eran «necesarios» en esa zona. De este modo, el ejecutivo municipal aprobó la instalación de dos «lombos», uno entre los números 7 y 12 de la Rúa 1 de A Rosaleda, y otro en el cruce de esta calle con Ameixeiras.

El acuerdo favorable a la petición vecinal se adoptó en la junta de gobierno del 21 de abril del año pasado, y se le notificó a los afectados el 6 de mayo. No obstante, los vecinos denuncian ahora que Ravella ha excluido estos dos «lombos» del plan de medidas reductoras de velocidad de 2025, aún vigente. Esta situación ha enfadado a los afectados, que consideran que la seguridad vial de los peatones está comprometida.

En este sentido, se quejan de que sí hay algunos pasos de cebra, pero con la pintura ya borrada casi por completo. Otra queja es que el pavimento está destrozado, con algunos baches muy profundos, lo que hace que algunos conductores realicen maniobras bruscas tratando de evitarlos, con el consiguiente riesgo para los peatones. Finalmente, los vecinos advierten de la presencia habitual de camiones de gran tonelaje, que realizan maniobras de marcha atrás o se paran unos minutos en la calzada.

Medidas provisionales

El vicepresidente de la comunidad de vecinos que reclamó al Ayuntamiento los «lombos» advierte de que, en la situación actual, los peatones corren cierto riesgo, y más si cabe las personas de edad avanzada o con algún tipo de dificultad física, como es el caso de la mujer con discapacidad visual.

Por ello, vuelve a reclamar a Ravella que cumpla con el compromiso adquirido en abril del año pasado por la junta de gobierno. Sin embargo, plantea que en caso de que estas obras de mayor calado no se puedan ejecutar con carácter inmediato, se adopten algunas «medidas provisionales, por urgencia de seguridad».

Entre estas, cita la señalización vertical de los pasos de peatones y de entorno escolar; el pintado provisional de los cebreados que están borrados; la señalización de los límites de velocidad; y controles puntuales de la Policía Local en las horas de entrada y salida del instituto. n