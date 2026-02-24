Trenes turísticos tras los pasos de la camelia

Los Trenes Turísticos de Galicia iniciarán una nueva temporada el próximo 7 de marzo con una de sus propuestas más emblemáticas, las camelias en flor. El recorrido comenzará en la estación de tren de Santiago de Compostela e incluye la visita a lugares emblemáticos como los jardines del Pazo Quinteiro da Cruz, con más de 1000 variedades de camelias, el Pazo de Lourizán, para descubrir sus jardines, o el Pazo de Rubianes, que cuenta con más de cien especies vegetales diferentes y, cuyo parque botánico ha sido reconocido como “Jardín de Excelencia Internacional de Camelias”. Además, todos ellos están inscritos en el Itinerario Europeo de Jardines Históricos.

Otra opción que se acercará hasta la comarca de O Salnés en las rutas que realizan los trenes turísticos serán la del Vino Rías Baixas, en las que cada escapada supondrá una experiencia integral que cuenta con un servicio de guías oficiales de Turismo de Galicia.