Suelo Empresarial del Atlántico da los primeros pasos para ampliar Baión

La ampliación del polígono industrial de Baión, tras dos décadas paralizada por las sucesivas crisis económicas, parece que comienza a tomar forma. Tras completar la ocupación de los 300.000 metros cuadrados de superficie de la fase I, la empresa pública que dirige Beatriz Sestayo ha comenzado a valorar esa posibilidad de forma muy seria, algo que la responsable de SEA trasladó en una reunión celebrada ayer al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y al responsable comercial de la entidad estatal, José Rey Hermida.

Tras ese encuentro, en el que se abordó la necesidad de incrementar el suelo industrial en ese lugar por su ubicación estratégica, Sestayo anunciaba que SEA va a impulsar y contratar un estudio de viabilidad, con plazo de entrega a lo largo del mes de marzo, para analizar la posible ampliación del parque empresarial.

Durante el encuentro, tanto la empresa como el concello coincidieron en la necesidad de promover el crecimiento del polígono, sobre todo después de la gran acogida que tuvo la comercialización de la primera fase y la elevada demanda de suelo industrial en la zona.

El estudio, que será promovido por SEA, analizará las posibles alternativas de ampliación y recogerá un análisis jurídico, económico y técnico, incluyendo la definición de las infraestructuras necesarias y las distintas opciones existentes para su desarrollo.

Esta reunión llega después de que la Consellería de Economía e Industria aprobase definitivamente, a finales de enero, un cambio urbanístico en el parque empresarial, destinado a favorecer la captación de nuevas empresas. la principal medida contempla el cambio de usos del suelo en las áreas M1 y M2, permitiendo el uso industrial, además del terciario.

Sestayo afirmó ayer que «valoramos de forma muy positiva la posibilidad de ampliar el parque empresarial de Baión, dada su ubicación excelente y la elevada de demanda de suelo industrial en la zona», añadiendo que «la vocación de SEA es actuar como motor dinamizador del tejido empresarial, impulsando proyectos que generen actividad económica y, en consecuencia, empleo en Galicia». Por su parte, el Concello de Vilanova reafirmó su compromiso con el desarrollo industrial, incidiendo en la colaboración institucional como herramienta clave para consolidar el crecimiento económico del municipio arousano.

.El interés de las empresas por asentarse en la zona, que destaca por su valor estratégico y sus comunicaciones, ha provocado que tan solo quede una parcela de las 57 en las que se divide el polígono, sin vender, aunque Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) confía en que pueda ser adquirida en un breve espacio de tiempo, ya que se trata de un espacio de cerca de 5.000 metros cuadrados que puede resultar atractivo para cualquier empresa.

El hecho de que se encuentre prácticamente todo vendido o ocupado ha provocado que la empresa que preside Beatriz Sestayo comience a valorar la posibilidad de recuperar el viejo proyecto de ampliación, que pasaría por desarrollar los mismos metros cuadrados del actual polígono, 300.000 en total, para facilitar el asentamiento de más empresas que encuentran atractivo que este entorno, con acceso prácticamente directo a la AP-9 y la proximidad del Puerto de Vilagarcía y de la estación de tren para el transporte de mercancías.

Esos 300.000 metros se encuentran en una zona muy próxima al actual polígono y la mayor parte del terreno pertenecería a la comunidad de montes de Baión. Estaban contemplados ya como suelo de carácter industrial para acometer esa posible ampliación desde hace muchos años, pero las sucesivas crisis económicas provocaron que la ocupación del polígono fuese mucho más lenta de lo esperado.