Actividades culturales
Rosalía inspira a los alumnos mecos y al club Breogán
La entidad que dirige Félix Lamas recupera la exposición fotográfica de la casa de cultura
Los alumnos del IES Monte da Vila, IES As Bizocas, CEIP Valle Inclán, CEIP Rosalía de Castro y CEIP Bizocas protagonizan un vídeo narrado por Atenea Fernández mediante el que dar visibilidad en las redes sociales al Día de Rosalía de Castro.
Bajo el título «Hoxe fala Rosalía a través de nos», se presenta como una forma de «conmemorar el aniversario del nacimiento de la escritora y poeta más universal y relevante de la literatura gallega», según explican desde el club deportivo, marítimo y cultural Breogán de O Grove.
Es una de las últimas propuestas socioculturales de la entidad que preside Félix Lamas, quien anuncia igualmente la recuperación de la exposición fotográfica «Imáxenes con acento Meco», que en noviembre estuvo instalada en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey pero tuvo que posponerse en solo cuestión de días a causa de las obras de reforma del edificio.
Ya recuperada la normalidad en el mismo, la muestra regresa para ser visionada a partir del viernes –habrá un nuevo acto inaugural– y hasta el 23 de marzo.
En la misma se exponen instantáneas captadas por fotógrafos tan populares en la localidad como Paco Luna, que junto a tres artistas más aporta imágenes –seis cada uno– relacionadas con el municipio meco.
En su caso centra el objetivo de su cámara en momentos como el atardecer, el puente de A Toxa visto desde el aire y el duro trabajo de las gentes del mar.
La también grovense Ana Gondar «apuesta por fotografías panorámicas en las que recoge varias imágenes de playas, una de la zona de Lordelo vista desde Terra de Porto, una panorámica del istmo de A Lanzada desde Siradella y una vista de O Grove desde el mar».
