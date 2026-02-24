Retiran veneno cerca de una colonia de gatos de Cambados

Operarios del Concello de Cambados eliminaron ayer restos de veneno para animales que aparecieron en la calle Narciso Pérez, cerca de la alameda y la playa de Santo Tomé. El veneno fue localizado por una voluntaria del Refugio de Animales de Cambados que controla la existencia de una colonia de gatos callejeros en las proximidades, una circunstancia que lleva a los responsables del Refugio a pensar que ese veneno estaba destinado a ellos. Olga Costa, presidenta de la entidad, ya ha presentado denuncia ante Policía Local y Guardia Civil, que se encuentran investigando el origen del veneno.

La responsable de la entidad advierte a la persona que ha dejado el veneno que «está fuertemente sancionado a través de la Ley de Protección Animal y que puede suponer, incluso, el ingreso en prisión». Advierte Costa que esta contaminación por veneno no solo puede afectar a los animales, «sino que afecta a los ecosistemas y es tóxico también para las personas, sobre todo para los más pequeños, y estos restos de veneno se encontraban en una zona muy próxima a un parque infantil». La responsable de la entidad cambadesa apunta a que ya vivieron un a situación similar en A Cabana no hace mucho tiempo.

Además, hace tan solo unos días, el Refugio rescató un perro herido por balines procedentes de un arma de aire comprimido. El animal presentaba graves heridas a causa de los balines, que incluso, le habían atravesado el hígado. A pesar de los esfuerzos por salvarle, el animal acabó falleciendo.

Fue en la parroquia de Castrelo y no es la primera vez que aparece algún animal por esa zona en este tipo de condiciones. Es por ello que Costa lanza una petición de ayuda para dar «con el individuo que está causando estos problemas, ya que ha matado a un gato y herido a varios animales más». Insiste en que «necesitamos pistas sobre la persona que está causando estos problemas por eso nos gustaría saber si existe alguna sospecha o si los vecinos de la zona han podido ver algo».

Noticias relacionadas

Tanto el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como el propio Refugio tienen abierta una investigación para dar con el causante de las heridas a estos animales, algo que Costa considera «una auténtica crueldad que creemos que debemos perseguir y denunciar para que al causante de la misma le acabe cayendo encima todo el peso de la ley», explica la responsable del Refugio de Cambados. No es la primera vez que el Refugio atiende a animales heridos por balines procedentes de otros puntos de la comarca de O Salnés.