Aviso fitosanitario
Areeiro recomienda vigilancia ante la maduración temprana del mildiu
Aún «no existe riesgo inmediato» para el viñedo, pero hay que custodiar la brotación
La Estación Fitopatolóxica Areeiro emitió un nuevo aviso fitosanitario comunicando la maduración temprana de la oospora del mildiu de la vid, recogiéndose incluso algunos esporangios en el captador situado en la estación.
Además, diferentes modelos matemáticos «confirmaron que este proceso se inició en las distintas comarcas de la provincia ya a principios de la pasada semana», explicaron los técnicos de este centro de la Diputación.
No obstante, advierten que, como las plantas aún no empezaron a abrir, « no existe riesgo inmediato para las cepas», aunque sí recomiendan mantener una «especial vigilancia en el momento de la brotación, sobre todo si las condiciones climatológicas continúan inestables, con alternancia de lluvias y temperaturas suaves que puedan favorecer las infecciones primarias», señalan.
