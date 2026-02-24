Transporte marítimo
El Puerto empieza el año con un incremento de tráficos del 11%
Los mercantes realizaron en enero operativas por valor de 100.000 toneladas
A.M.
El Puerto de Vilagarcía movió en enero pasado 101.600 toneladas de mercancías, lo que supone un crecimiento del 11,4 por ciento con respecto al primer mes de 2025, cuando habían pasado por los muelles arousanos algo más de 91.000 toneladas.
El crecimiento ha sido tanto en graneles líquidos (un 162 por ciento más que en enero del año pasado) como sólidos (un 17 por ciento más) y contenedores (un 8 por ciento más).
En lo que respecta a los demás puertos gallegos de interés general, los de A Coruña y Ferrol aumentaron sensiblemente sus tráficos (un 8,6 y un 22,1 por ciento, respectivamente), mientras que perdieron mercancías Vigo (un 6 por ciento) y Marín-Pontevedra (un 8 por ciento).
En Vilagarcía, este será el primer año de funcionamiento completo de la nueva línea regular ro-ro.
