Convivencia
La parroquia de San Vicente se cita en una comida parroquial
Se celebra el día 22 en el restaurante Casa Encarna de Sanxenxo e incluye música y baile
La parroquia San Vicente de O Grove cita a los vecinos en una comida solidaria de confraternidad a celebrar el 22 de marzo en el restaurante Casa Encarna de Noalla (Sanxenxo).
El cura, Juan Ventura Martínez Reboeiras, aclara que es un encuentro abierto tanto a vecinos como a visitantes en el que combinar la gastronomía tradicional con la diversión, la convivencia y la solidaridad.
Desde las 14.30 horas, que es cuando dará comienzo el almuerzo, los asistentes podrán disfrutar de un completo menú compuesto por media docena de aperitivos o entrantes y productos tan típicos de la cocina gallega y de estas fechas como la sopa, el lacón con grelos, las filloas y las orejas.
La jornada contará además con un ambiente festivo gracias a la actuación musical y baile a cargo de Dieguiño, que se encargará de animar la sobremesa y contribuirá a convertir el evento en un encuentro de celebración y fraternidad.
Desde la organización de este encuentro se anima a la participación para apoyar esta iniciativa solidaria y disfrutar de una jornada de convivencia en el entorno parroquial.
Los interesados en asistir deben anotarse previamente llamando al teléfono 669 188 483. El precio del cubierto es de 40 euros para adultos y 20 euros para niños.
