Ofrecen 60 plazas para tres rutas guiadas gratuitas a la isla de Cortegada

El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas ofrece un paquete de visitas guiadas a los archipiélagos de Cíes, Ons y Cortegada. En el caso de la isla situada frente a Carril, las visitas serán el 7 y el 21 de marzo, y el 26 de abril.

Estas visitas serán guiadas por el personal de Illas Atlánticas. La actividad guiada es gratuita, pero los participantes sí tendrán que pagar el billete en el barco contratado para el desplazamiento. Para anotarse, hay que acudir a las oficinas del Centro de Recepción de Visitantes del parque nacional, que está en Vigo, o formalizar la reserva a través de la web.

En el caso concreto de las visitas a Cortegada, hay 40 plazas, que se repartirán en tres salidas. La primera es el 7 de marzo, desde el puerto de Vilagarcía. La actividad se titula «O segredo dun bosque no mar», por lo que este será el tema sobre el que gire esa primera actividad en Arousa.