Los nuevos concejales de O Grove toman posesión este miércoles
Marta Domínguez Otero y Antonio Doña Rivas sustituyen a los ediles de gobierno Noemí Outeda y Juan Ramón Outeda
O Grove
La Corporación de O Grove celebra mañana miércoles, a las 20.00 horas, un pleno extraordinario para la toma de posesión de Marta Domínguez Otero y Antonio Doña Rivas, en sustitución de los ediles de gobierno Noemí Outeda y Juan Ramón Outeda. De hecho, esto supondrá una reorganización en el Ejecutivo socialista, de tal manera que Domínguez se encargará de Educación, Tercera Edad e Igualdad.
Doña, por su parte, asumirá las competencias de Outeda, como es la gestión del mercado y la conservación de espacios públicos, mientras que la limpieza viaria y de playas se integrará en la concejalía de Servicios dirigida por Ángeles Domínguez.
