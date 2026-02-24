Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los nuevos concejales de O Grove toman posesión este miércoles

Marta Domínguez Otero y Antonio Doña Rivas sustituyen a los ediles de gobierno Noemí Outeda y Juan Ramón Outeda

Los socialista que tomarán posesión en el pleno. / FdV

Lucía Romero

O Grove

La Corporación de O Grove celebra mañana miércoles, a las 20.00 horas, un pleno extraordinario para la toma de posesión de Marta Domínguez Otero y Antonio Doña Rivas, en sustitución de los ediles de gobierno Noemí Outeda y Juan Ramón Outeda. De hecho, esto supondrá una reorganización en el Ejecutivo socialista, de tal manera que Domínguez se encargará de Educación, Tercera Edad e Igualdad.

Doña, por su parte, asumirá las competencias de Outeda, como es la gestión del mercado y la conservación de espacios públicos, mientras que la limpieza viaria y de playas se integrará en la concejalía de Servicios dirigida por Ángeles Domínguez.

