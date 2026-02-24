Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía

Una mujer fue evacuada al Hospital do Salnés durante la madrugada de este martes tras declararse un virulento incendio en su piso de la calle San Roque, en el centro de Vilagarcía de Arousa.

El fuego empezó minutos antes de las 4 de la mañana en el edificio número 4 de esta céntrica calle. La Policía Local desalojó a algunos vecinos del inmueble, pero la ocupante del piso que estaba ardiendo estaba atrapada.

El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía explica que a su llegada vieron a una mujer pidiendo auxilio desde una terraza, de la cual salía gran cantidad de humo.

Emerxencias desplazó al punto una autobomba y un camión autoescalera, y fue precisamente con este último vehículo con el que se procedió al rescate de la mujer, “evacuándola por la fachada y transfiriéndola a los servicios sanitarios del 061 para su valoración”, indican desde Emerxencias. En principio, su estado no reviste gravedad.

También se procedió a la evacuación por el interior del edificio de otra persona de un sexto piso. En cuanto a los demás ocupantes del edificio que no habían podido salir hasta entonces, los servicios de emergencias optaron por confinarlos en sus casas, “debido a la cantidad de gases acumulados en cañón de escaleras, tóxicos y de nula visibilidad”.

“El fuego produjo una importante cantidad de gases, que se extendieron por todo el piso y por el cañón de escaleras del edifcio. El pasillo de la vivienda quedó muy afectado por fuego directo, produciendo descorchamientos en el revestimiento de las paredes”, finaliza el Servicio de Emerxencias.

Noticias relacionadas

En el operativo participaron también la Policía Nacional, los Bomberos del Consorcio Provincial y el 061, que desplazó al punto la ambulancia medicalizada.