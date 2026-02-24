La humedad castiga a la Agrupación Atlética Mazí

Tan solo unos días después de denunciar la situación en la que se encontraba el almacén utilizado por la Agrupación Atlética Mazí para entrenar y guardar su material, las circunstancias han venido a demostrar que todas las quejas eran pocas. El pasado fin de semana, gran parte del falso techo del espacio que utiliza la entidad deportiva se venía abajo, con la suerte de que no se encontraba nadie en el interior del local cuando esto ocurrió. Los integrantes de la entidad deportiva descubrían lo ocurrido en el día de ayer, al encontrarse conque «toda la estructura ha colapsado sobre el material».

Desde la entidad también señalan que el Concello es conocedor de la situación en la que se encuentra el local que poseen en Fontecarmoa desde hace tiempo, llegando a plantear diferentes proyectos para mejorar su habitabilidad que no se han llevado a cabo y que en el club tienen poca esperanza de ello.

La Agrupación Atlética Mazí lleva mucho tiempo denunciando la situación en la que se encuentran las pistas de Fontecarmoa y ese local en cuestión, un pésimo estado que se ha visto agravado en los últimos tiempos a causa de los temporales que han azotado la ría de Arousa en los dos últimos meses. En el caso de la pista de atletismo, los problemas se encuentran en una parte de la misma que acumula agua y verdín de manera constante, convirtiéndose en un auténtico riesgo para los corredores.

En el almacén que utilizan como local, los atletas conviven con unas grandes humedades y con goteras de todo tipo que inundan todo de agua y convierten en imposible la posibilidad de realizar los entrenamientos en interior cuando las condiciones meteorológicas son adversas, ya que al mojar todo el piso, se convierte en extremadamente resbaladizo, con el riesgo de lesiones que eso supone. El club lleva mucho tiempo reclamando una solución que no llega desde el Concello.