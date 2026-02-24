Rías Baixas se mantuvo al alza en 2025 tras etiquetar 36 millones de botellas

La DO Rías Baixas cerró el año pasado con un 3% más de contraetiquetas emitidas; con un total de 36 millones de estas tirillas concedidas que certifican que se trata de un vino amparado por el sello de calidad. De hecho, desde el consejo regulador indican que la cifra da cuenta de la «tendencia al alza» de las ventas y de su «buen posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional».

En concreto, las precintas de garantía ascendieron a 36.157.121, l o cual es el número de botellas dispuestas para comercialización y que supone algo más de 27 millones de litros verificados por el Órgano de Control y Certificación.

La cifra es ligeramente superior a la obtenida en 2024, cuando se certificaron 26,3 millones de litros y se expidieron 35 millones de contraetiquetas, lo cual demuestra que se mantiene la tendencia creciente de ventas, aunque todavía no se ha vuelto a alcanzar la cifra récord de 28,3 millones registrada en 2022.

Según las mismas fuentes, la mayor parte se quedaron en España, que es el «mercado por excelencia» de estos vinos atlánticos de origen gallego, mientras que a la exportación se destinó en torno al 32% del volumen total, con 108 bodegas participantes en las campañas de internacionalización que hay más de medio centenar de países extranjeros.

Gráfico con la evolución de los litros calificados en la última década en la DO Rías Baixas. / FdV

Desde el consejo regulador también avanzaron que el presupuesto para este año se presenta «equilibrado en gastos e ingresos» y que ascenderá a 4.371.828 euros. Una cantidad que procede, fundamentalmente, de las cuotas de los asociados e ingresos extraordinarios, pues suponen casi un 62% del total, aunque también suman subvenciones y el remanente de años anteriores.

El destino del dinero será cubrir gastos de funcionamiento; control de calidad, que absorberá un 19,28%; promoción (68,5%) e inversiones varias.

En cuanto al Plan de Promoción 2026, las mismas fuentes detallaron que incluye acciones; campañas publicitarias como «Blanco como Ninguno» y la que se desarrolla conjuntamente con el Consejo Regulador de Jamón de bellota 100% Ibérico de la DOP los Pedroches «Al fin juntos»; la participación en ferias locales, nacionales e internacionales; el desarrollo de planes sectoriales en mercados prioritarios (Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda, Puerto Rico, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania); la comunicación interna y externa, así como la colaboración con la Asociación Ruta do Viño Rías Baixas.

Con el fin de mantener esta tendencia positiva, el órgano trabaja en la consecución de las líneas estratégicas de su Plan Director 2030, «con el claro objetivo de incrementar el valor en ventas de los vinos de Rías Baixas»

La entidad presidida por Isidoro Serantes recuerda que se trata de un documento centrado en cuatro pilares: más volumen sin perder calidad; incremento de la presencia en el mercado internacional; más portafolio en elaboraciones Premium y una apuesta mayor por la sostenibilidad e innovación.