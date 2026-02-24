Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello licita la gestión de los campamentos de verano

Valora su coste en 31.450 euros y estará destinada a un centenar de niños entre 3 y 7 años

R. A.

Vilagarcía

La junta de gobierno local aprobó ayer la licitación del servicio de campamentos urbanos para el verano y para la navidad. El precio ofrecido es de 31.450 euros. La iniciativa tiene como principal objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar durante los períodos de vacaciones, en un entorno seguro y basado en la educación no formal.

Los campamentos de verano se celebrarán entre el 1 de julio y el 14 de agosto y estarán dirigidos a niños de entre 3 y 6 años de edad. Se convocarán 70 plazas. A diferencia de la de Navidad, se dará la posibilidad de acogerse al Plan Madruga (de 8.00 a 9.00 horas) y también al servicio de comedor escolar (14.00-15.00 horas). Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, el campamento deberá contar con un coordinador, cuatro monitores y dos titulares de grado.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante los 15 días posteriores a la publicación de las bases en la plataforma de contratación del Estado, que será, previsiblemente, esta misma semana, tras aprobarse el pliego de condiciones técnicas.

