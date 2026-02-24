La CIG se moviliza en el centro de salud de Cambados

El sindicato CIG convoca una movilización esta mañana en el centro de salud de Cambados. Es a las 11 de la mañana, y se enmarca en una serie de paros que se realizarán durante el día de hoy en una docena de localidades gallegas. La CIG reclama a la Xunta de Galicia una serie de mejoras en atención primaria. En el caso de los PAC, por ejemplo, abogan por la revisión de los planes funcionales, para que no se superen las 30 urgencias por médico y turno. En los centros de salud, también piden un máximo de 30 pacientes al día.