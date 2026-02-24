Investigación y desarrollo
La ciencia del suelo, clave para el futuro del viñedo
Ribadumia acogió una jornada para abordar la gestión sostenible de las plantaciones
El cuidado del suelo se ha convertido en uno de los grandes retos del sector vitivinícola. Con el objetivo de analizar este desafío desde una perspectiva científica y práctica, el Auditorio de Ribadumia acogió ayer la jornada «Retos y soluciones para la gestión sostenible del suelo en viñedos», enmarcada en el proyecto europeo Soil&WineResidues.
La iniciativa formaba parte del programa Interreg Sudoe, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su finalidad era avanzar hacia modelos de viticultura más sostenibles mediante la mejora de la calidad del suelo y la valorización de los residuos generados en el proceso de elaboración del vino.
La jornada reunió a investigadores, técnicos ambientales y profesionales del sector para abordar, desde un enfoque aplicado, cuestiones como la fertilidad del suelo, la conservación de los ecosistemas vitícolas y el uso de enmiendas orgánicas procedentes de subproductos vitivinícolas.
El programa se abrió con la presentación del proyecto a cargo de Juan José Villaverde, científico titular del CSIC en la Misión Biológica de Galicia, quien expuso los avances científicos en bioquímica y calidad de suelos.
Las ponencias técnicas se completaron con la participación de Óscar J. Prado Rubianes, director de Aeris Tecnologías Ambientales, y Gustavo Cochón Rodríguez, maestro compostero de la Mancomunidade do Salnés, quienes aportarán una visión práctica sobre la gestión ambiental y el compostaje como herramienta para mejorar la salud del suelo.
Más allá de la divulgación científica, el encuentro apostaba por la implicación directa del sector. De ahí un proceso de encuestas dirigido a viticultores y asistentes, dinamizado por Diego García Santiago, director del departamento de Viticultura de las bodegas Paco & Lola. Los resultados servirán como base para un taller participativo en el que se identificarán problemas comunes y se priorizarán necesidades reales del sector.
La jornada finalizaba con una puesta en común de conclusiones, reforzando la idea de que la cooperación entre ciencia, administraciones y empresas es fundamental para afrontar los desafíos ambientales y productivos del viñedo.
Con un presupuesto total de 1,76 millones de euros, de los cuales 1,32 millones proceden de financiación Feder, el proyecto Soil&WineResidues se consolida como un ejemplo de colaboración europea orientada a proteger el suelo, mejorar la calidad del vino y garantizar el futuro del medio rural.
