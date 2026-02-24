Espectáculo
Carlos Blanco regresa al Auditorio de A Illa con «A Penúltima»
El artista vilagarciano Carlos Blanco desembarca el próximo sábado en A Illa de Arousa con su espectáculo «A penúltima», un ejercicio de humor inteligente y afilado que se representará en el Auditorio municipal de A Illa el próximo sábado, a partir de las 20.30 horas.
El artista jugará en casa, ya que reside en A Illa de Arousa desde hace muchos años, y pondrá encima del escenario un espectáculo lleno de retranca, reflexiones y carcajadas. Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma online de Ataquilla.com, aunque es previsible que puedan agotarse antes del próximo fin de semana.
Sobre el escenario estará solo, pero en este proyecto le acompañan los técnicos Dani Juncal, Marga Silva y Javier Gey, así como Paco Abelleira en producción y distribución. El espectáculo se representará el día anterior en Cangas.
