El viernes
La biblioteca acoge un evento sobre Rosalía de Castro
A.M.
Vilagarcía
La biblioteca pública de Vilagarcía celebra este viernes, 27 de febrero, una actividad diseñada para acercar la figura de Rosalía de Castro a los más pequeños. Será a partir de las 18.00 horas, en la sala infantil, a cargo de la compañía «A Xanela do Maxín». «Dende Rosalía» es el título del espectáculo, que combina teatro, poesía, música y tecnología. A través de un viaje imaginario, guiado por un personaje central, «Pinti», el público se embarca en un recorrido por la historia literaria de Galicia y la vida de Rosalía.
