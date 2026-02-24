La biblioteca acoge un evento sobre Rosalía de Castro

La biblioteca pública de Vilagarcía celebra este viernes, 27 de febrero, una actividad diseñada para acercar la figura de Rosalía de Castro a los más pequeños. Será a partir de las 18.00 horas, en la sala infantil, a cargo de la compañía «A Xanela do Maxín». «Dende Rosalía» es el título del espectáculo, que combina teatro, poesía, música y tecnología. A través de un viaje imaginario, guiado por un personaje central, «Pinti», el público se embarca en un recorrido por la historia literaria de Galicia y la vida de Rosalía.