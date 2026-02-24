Cultura
Ádega y la Sociedade Filarmónica ingresan en la marca VGA 365
Ambas entidades organizan importantes eventos culturales en Vilagarcía
A.M.
La marca VGA 365, que engloba los principales eventos socioculturales que se celebran en Vilagarcía cuenta con dos nuevos miembros. Se trata del Cine Club Ádega, que celebrará su 50 aniversario en 2026, y la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía, que en tan solo una década se ha convertido en un referente en la difusión de la música clásica. En los próximos días, los organizadores de todas las actividades culturales «made in Vilagarcía» se reunirán de nuevo para dar la bienvenida a los nuevos «socios» y presentar sus respectivos planes para este año.
Presentado en junio del año pasado, VGA 365 reúne eventos tan diversos como «Ágora Vermú», «Vilagarcía, Cidade de Libro» o el festival internacional de música clásica Clasclás. Además, incluye festivales de diferentes géneros musicales como el Atlantic Fest o el Revenidas.
