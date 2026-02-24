Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abal espera licitar en unos días las obras de la Plaza de Rodas

El edil cambadés mantiene su intención de que la actuación se lleve a cabo antes del verano para no perjudicar a la hostelería

Plaza de As Rodas de Cambados.

Plaza de As Rodas de Cambados. / Iñaki Abella

R. A.

Cambados

El Concello de Cambados trabaja a contrarreloj para sacar adelante la licitación de la remodelación de la plaza de As Rodas, una actuación fundamental para la puesta en valor de ese entorno, que se unirá a otras actuaciones que se quieren realizar en el futuro en las plazas de Asorey y Cabanillas. El Concello ya ha contratado la dirección de la obra y se espera que la licitación se realice en las próximas semanas.

Así lo reconoce el edil de Obras, José Ramón Abal, que explica que el objetivo de esta actuación, que será financiada a travésde la Diputación, es sustituir el adoquín por losetas de piedra que le den una mayor uniformidad al pavimento, manteniendo la coherencia con todo el entorno, y sustituir todas las instalaciones que son subterráneas. «Se trata de una zona que se peatonalizó hace unos ocho años y que, junto a las plazas de Asorey y Cabanillas, creemos que debe ser puesta en valor, retirando los tramos de adoquín que existían de cuando se permitía el tránsito de vehículos por la zona».

Noticias relacionadas

Abal no se atreve a dar plazos sobre la ejecución de las obras, pero si insiste en que la intención es que «puedan estar finalizadas antes del verano porque somos conscientes de que esa plaza es una de las referencias hosteleras del municipio y cuenta con muchísimos visitantes, especialmente en los meses estivales, para degustar nuestra gastronomía». La remodelación de As Rodas es un viejo proyecto que no se ha conseguido sacar adelante, algo que se espera que se solvente en esta ocasión.

