Subida de Meloxo, un calvario para los vecinos de O Grove

En O Grove todos han oído hablar alguna que otra vez de la deuda histórica. Aquella que protagonizaron una piscina que nunca vio la luz, un auditorio que está ya en marcha, un nuevo centro de salud cuyo proyecto duerme en un cajón o un desdoblamiento de la obsoleta vía rápida que parece estar de camino, entre otras muchas cuestiones.

Como deuda histórica es el dique de abrigo de Meloxo y, no muy lejos de allí, la que mantiene el Concello con los vecinos de la conocida como Subida de Meloxo y con cuantos utilizan esa carretera para avanzar entre la carretera interior de San Vicente –en Campos– y la avenida de Portugal, que no son pocos.

En los últimos años se han registrado en ese punto decenas de roturas en la red de abastecimiento, lo cual no solo dejaba al vecindario sin agua cada dos por tres, sino que los sometía a una tortura permanente, tanto por las obras de reparación pertinentes como por tener que soportar el vallado que cada poco tiempo corta parte de la calzada.

Las vallas siguen allí estos días, como tantas veces con anterioridad, mientras los vecinos se preguntan para cuándo aquel proyecto supuestamente encauzado y tantas veces prometido que iba a transformar para siempre este vial y el citado abastecimiento.