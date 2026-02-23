El prometido complejo polideportivo de As Bizocas sigue en el aire

Desde hace tres décadas afea As Bizocas, en San Vicente de O Grove, el esqueleto de hormigón del que iba a ser un polideportivo que los comuneros empezaron a levantar pero que nunca concluyeron.

Desde hace tres años, planea sobre ese abandonado lugar la esperanza de convertirlo en un gran complejo polideportivo, presentado por el alcalde, José Cacabelos, en la campaña electoral, e impulsado administrativamente gracias al apoyo de la comunidad de montes que preside Manuel Castro.

Últimamente se eliminó la maleza que prácticamente cubría el armazón de cemento y empezaron a efectuarse desmontes.

Pero la obra propiamente dicha dista mucho de haber empezado, por lo que cabe preguntarse cuándo estará terminado el ansiado complejo.