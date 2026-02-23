El prometido complejo polideportivo de As Bizocas sigue en el aire
M. Méndez
Desde hace tres décadas afea As Bizocas, en San Vicente de O Grove, el esqueleto de hormigón del que iba a ser un polideportivo que los comuneros empezaron a levantar pero que nunca concluyeron.
Desde hace tres años, planea sobre ese abandonado lugar la esperanza de convertirlo en un gran complejo polideportivo, presentado por el alcalde, José Cacabelos, en la campaña electoral, e impulsado administrativamente gracias al apoyo de la comunidad de montes que preside Manuel Castro.
Últimamente se eliminó la maleza que prácticamente cubría el armazón de cemento y empezaron a efectuarse desmontes.
Pero la obra propiamente dicha dista mucho de haber empezado, por lo que cabe preguntarse cuándo estará terminado el ansiado complejo.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»
- ¿Es necesario cambiar el modelo de explotación del marisco?