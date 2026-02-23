Máxima precaución: despliegue masivo de medios en las carreteras de O Salnés

La ausencia de lluvias permite que el zafarrancho de mejoras iniciado hace días en las carreteras de la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán se beneficie ahora de un arreón considerable.

Los servicios de mantenimiento de viales provinciales y autonómicos, operarios municipales de distintos ayuntamientos y las empresas adjudicatarias de diferentes proyectos de reforma se emplean a fondo desde primera hora de la mañana para tapar multitud de baches, en algunos puntos convertidos en grandes socavones.

Se trata de actuaciones sumamente necesarias y muy demandadas por los automovilistas, dado que los agujeros existentes en la calzada no solo pueden dañar los vehículos, sino que también constituyen un riesgo considerable para la seguridad vial.

Un carril cortado por obras en el vial de acceso al Puerto. / Iñaki Abella

En cualquier caso, la buena noticia que siempre supone el hecho de que empiecen a adecentarse las carreteras de la comarca, tiene también un efecto negativo, como son los kilométricos atascos que llegan a formarse, sin olvidar el riesgo extra que siempre supone la presencia de maquinaria pesada y operarios sobre la calzada.

De ahí que sea preciso aconsejar a los conductores mucha paciencia y, sobre todo, la máxima precaución al volante ahora que se han multiplicado las obras para tratar de subsanar los enormes desperfectos generados en la red viaria por el tren de borrascas que azotó la comarca en los últimos meses.

Caos

Lo cierto es que esta mañana se están produciendo complicaciones en diferentes puntos, si bien es cierto que resulta especialmente llamativo el caos vivido en la carretera de circunvalación que accede desde Godos (Caldas) hacia el Puerto de Vilagarcía.

Asfaltados en Cornazo, esta mañana. / Iñaki Abella

Algunos conductores estuvieron «atrapados» durante casi media hora en este embotellamiento, ya que fue preciso cortar uno de los carriles de circulación y regular el paso por el otro alternando mediante semáforos el desplazamiento de miles de vehículos, muchos de ellos camiones de gran tonelaje que se dirigen a la zona portuaria de Vilagarcía o bien regresan de la misma por la carretera N-640, en la que se sitúa la entrada a la autopista, o la PO-531, que avanza por Meis hacia Pontevedra.

El embotellamiento en esa circunvalación vilagarciana fue especialmente notable entre el nudo de enlace de Santa Mariña y el del Hospital Comarcal do Salnés, registrándose los momentos más complicados para la circulación desde las nueve de la mañana.

Las retenciones en la N-640. / Iñaki Abella

Ni que decir tiene que la reforma de carreteras iniciada hace días en lugares como A Illa, Vilanova y Cambados que se ha visto intensificada esta mañana, tendrá continuidad durante las próximas jornadas e incluso semanas, siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas reinantes.

Son muchas la reparaciones que quedan por acometer, tanto en esos municipios como en Vilagarcía, donde la maquinaria pesada también actuaba ayer en la conocida como bajada de Lobeira, es decir, la avenida de Agustín Romero que se corresponde a la carretera que une Cornazo con el centro de la ciudad.

Es una de las más estropeadas del municipio, como también la que discurre paralela a la línea de costa hacia Vilaxoán.