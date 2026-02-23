A Lanzada cita a 1.540 niños nacidos entre 2013 y 2018

El centro vacacional de A Lanzada, situado en el Concello de O Grove y dependiente de la Diputación de Pontevedra, se prepara ya para repetir como el centro neurálgico de los campamentos de verano en Galicia.

El ente provincial lanza la nueva convocatoria, esta vez dirigida a 1.540 niños empadronados en cualquiera de los municipios de la provincia y nacidos entre 2013 y 2018.

Aunque falta por concretar la fecha de inicio del curso escolar 2026-2027, lo cual puede condicionar el último de los turnos previstos, los críos y sus padres pueden empezar a planificar ya estas vacaciones tan especiales.

Clara (Moaña) acomodándose en la tienda, ayudada por su madre y una monitora. / M. Méndez

Las mismas que, como de costumbre, permiten a los asistentes hacer nuevas amistades, estar en contacto permanente con la naturaleza, practicar diversos deportes y hacer excursiones –entre otras muchas actividades– sin dejar de aprender en ningún momento.

Se distribuirán, como siempre, en once turnos de siete días de duración –de domingo a sábado– que darán comienzo el 21 de junio y en los que participarán 70 niños y 70 niñas, en cada uno.

Cabe reseñar que la Diputación, que invierte 450.000 euros en este proyecto, tramitará 1.330 solicitudes por el procedimiento general, con un precio de 110 euros por niño; 80 si son miembros de familias numerosas o monoparentales.

Así pasaron los alumnos el "Día de las Esculturas" en la playa de A Lanzada. / M. Méndez

Las 210 plazas restantes –que el ente provincial financia al cien por ciento– se reservan a menores en situación o riesgo de exclusión.

El gobierno de Luis López anima a los progenitores a anotar a sus hijos en este programa de conciliación repleto de «actividades socioculturales, recreativas, formativas, ambientales, científicas y de convivencia» que incluye salidas educativas y de ocio, así como alojamiento en tiendas de campaña en régimen de pensión completa. Todo ello bajo la atenta mirada y supervisión de un amplio grupo de monitores especializados en la materia.

En las bases de la convocatoria, que se publicaron hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, se hace contar que desde su primera edición, en los años ochenta, este campamento ha demostrado ser «un instrumento que facilita la formación e intercambio juvenil y favorece la conciliación responsable en pro de la igualdad de derechos y oportunidades».

También se resalta que es preciso formalizar la inscripción entre el 2 y el 20 de marzo y que al asignar las plazas «cuando un menor obtenga la suya se incluirá en el mismo turno a los hermanos que estén incluidos en la solicitud, tratando así de «favorecer la conciliación familiar».

También es de destacar que para el sorteo de las plazas, estas se asignan a cada ayuntamiento pontevedrés en un número proporcional a la población de que dispone.