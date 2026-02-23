Convocan a los arousanos al segundo «Tarugotón»

La retirada simultánea de palillos de bateas o «Tarugotón» regresa en su segunda edición. La iniciativa surgió en Arousa con el colectivo ciudadano Limpiarousa, pero pronto sumó al proyecto aMARtea y organizaciones como Adega y Surfrider con el fin de aprovechar sus contactos e ir más allá, generando informes que lleguen a quienes pueden corregir este foco de plásticos en el mar. De hecho, el sector viene anunciando planes para llegar a una solución a al presencia de esta basura marina.

El año pasado se recogieron más de 15.000 unidades en las costas gallegas mediante esta acción. El asunto es acudir a cualquier playa, de manera individual o en grupo, y retirar tarugos durante una hora, luego es sencillo trasladar los datos. La campaña es del 27 al 1 de marzo y habrá limpiezas organizadas como la de Andarela, el domingo en Canelas (Portonovo), entre otras. «Cuántos más datos se recojan con la ciencia ciudadana mejor», explican desde Limpiarousa.