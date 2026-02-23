Las consultas por los certificados de dependencia repuntan en la provincia

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) presta ayuda en numerosas materias a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Una de ellas es la tramitación de los certificados de discapacidad, y en los últimos tres años se ha producido un repunte de consultas en esta materia, según la entidad.

Así, en 2023 Cogami proporcionó información o ayudó en los trámites a 623 personas en la provincia de Pontevedra. Al año siguiente, ya fueron 713 demandantes; y el pasado 2025, por este motivo se realizaron 993 consultas, según el balance hecho público recientemente por Cogami.

Para los técnicos de la entidad, esto podría deberse a cambios legislativos o administrativos relacionados con los nuevos baremos de la discapacidad.

Otra de las áreas que más preocupa a las personas con movilidad reducida es la accesibilidad, de ahí que otra parte importante de las quejas o reclamaciones que llegan a la confederación sean por este motivo. En el conjunto de la comarca, de donde más consultas llegaron fue de Cambados (cuatro) y Sanxenxo (dos), produciéndose también sendas consultas en Vilanova y Meaño. En el caso de Vilagarcía, durante el año pasado tramitaron 18 expedientes (12 iniciados por consultas de hombres, y seis de mujeres), siendo también mayoritarios por áreas los relacionados con la dependencia.

Noticias relacionadas

Cogami tiene una oficina en Pontevedra, en la calle de la Cruz Vermella, y en Vilagarcía cuenta con una entidad asociada, la Asociación Galega de Linfedema, que está en la estación de buses. n