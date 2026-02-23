Cambios administrativos
Las consultas por los certificados de dependencia repuntan en la provincia
Cogami registró el pasado año en Pontevedra casi un millarde preguntas sobre esta materia, frente a las 600 de 2023
La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) presta ayuda en numerosas materias a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Una de ellas es la tramitación de los certificados de discapacidad, y en los últimos tres años se ha producido un repunte de consultas en esta materia, según la entidad.
Así, en 2023 Cogami proporcionó información o ayudó en los trámites a 623 personas en la provincia de Pontevedra. Al año siguiente, ya fueron 713 demandantes; y el pasado 2025, por este motivo se realizaron 993 consultas, según el balance hecho público recientemente por Cogami.
Para los técnicos de la entidad, esto podría deberse a cambios legislativos o administrativos relacionados con los nuevos baremos de la discapacidad.
Otra de las áreas que más preocupa a las personas con movilidad reducida es la accesibilidad, de ahí que otra parte importante de las quejas o reclamaciones que llegan a la confederación sean por este motivo. En el conjunto de la comarca, de donde más consultas llegaron fue de Cambados (cuatro) y Sanxenxo (dos), produciéndose también sendas consultas en Vilanova y Meaño. En el caso de Vilagarcía, durante el año pasado tramitaron 18 expedientes (12 iniciados por consultas de hombres, y seis de mujeres), siendo también mayoritarios por áreas los relacionados con la dependencia.
Cogami tiene una oficina en Pontevedra, en la calle de la Cruz Vermella, y en Vilagarcía cuenta con una entidad asociada, la Asociación Galega de Linfedema, que está en la estación de buses. n
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»