El buen tiempo llena en el primer desfile de Meaño

El desfile de Entroido en Dena congregó al mediodía de ayer a centenares de curiosos que se apostaron en las aceras de la PO-550 para ver el paso de las comparsas en la primera experiencia en Meaño de un desfile sin concurso, pero con gran dosis de ilusión.

El organizador, el Concello no faltó a la cita, representado por el alcalde y sus ediles, que abrieron la comitiva como debe ser, disfrazados. En el caso del regidor, de piloto de avión.

Solo unos pasos por delante de la primera comparsa, «100 Tolos» (Poio), a la que siguieron Grupo Carnaval Samieira, Volandeira (Cambados), Mar de Fondo (Portonovo) y otra formada por los alumnos de la Escola de Música Municipal de Meaño, ataviados con su propio zoo, más todos aquellos vecinos que quisieron sumarse por su cuenta al colorido recorrido.

A última hora se varió el itinerario que, de partida se había previsto, saldría de la carretera EP-9301 en O Seixiños, a la inminente intersección del cruce semafórico con la PO-550 en el centro de Dena.

Una de las comparsas participantes en Dena. / Tino Hermida

El recorrido final partió de la zona del centro de salud de Coirón, completando así 600 metros de recorrido por la PO-550 hasta la plaza de Ponte-Dena, lo que conllevó cortes de tráfico no siempre bien señalizados y que varios automovilistas lamentaron viéndose obligados a dar vuelta.

De coordinar los cortes de tráfico y la seguridad, se encargaron Guardia Civil y miembros de la peña motera Dena-Mita, más no la policía local meañesa a la que se dispensó por jornada dominical.

Momentos después de su llegada a la plaza se fallaban los premios del «IV Concurso de Espantallos», organizado por la Asociación de Vecinos Santa Lucía de Dena y cuyas creaciones han podido verse durante la semana y se mantenían aún ayer.

Otro de los grupos participantes en el Entroido de Meaño. / Tino Hermida

De las siete presentadas, los 200 euros del primer premio recayeron en Gonzalo Lores Buezas, vecino de Dena que, por primer año, se aventuró con una obra bajo el título «Bañista furtivo», satírica crítica al marisque furtivo en bañador lograda con dos piezas a escala real en papel maché. Una de ellas era una mariscadora enarbolando un rastrillo para afear el gesto a un bañista que es sorprendido con su herramientas para mariscar en la playa.

El alcalde Carlos Vieites y su grupo de ediles a la cabeza del desfile. / Tino Hermida

El segundo premio, de 150 euros, fue para Mario Gándara, también natural de Dena, por su creación «Concerto Pavarotti» y que el año pasado ganó el primero. Y en cuanto al tercero, por valor de 100 euros, fue para María José Moldes por «Pretty Woman merca en Dena», vecina de Dena y asidua también a estas creaciones.

Los siete artistas participantes fueron agasajados también por parte del Ayuntamiento con un vale de participación gratuita individual para cada artista en el almuerzo de la Festa dos Muiños que organiza en verano.