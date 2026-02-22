Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelca un coche en Vilagarcía

Una conducción «negligente» en Vilaxoán acaba en una denuncia penal

El vehículo tras volcar en Vilagarcía.

Lucía Romero

Vilagarcía

Los servicios de emergencias se movilizaron a primera hora de esta tarde por un aparatoso accidente en un vial forestal secundario que va hacia el embalse de O Con, cerca de la cantera de Cea.

Un particular alertó de que había volcado un coche de la comunidad de montes de Cea y que había una persona atrapada, pero cuando los efectivos del Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil llegaron a lugar ya estaba fuera y no fue necesario excarcelar. Al cierre de esta edición se indicó que estaba herido leve.

Por otra parte, la Policía Local de Vilagarcía inmovilizó en la nocha un vehículo con cepo después de que su conductor diera positivo en el test indiciario de drogas.

Lo interceptaron tras recibir una llamada por una conducción negligente en la zona de O Preguntoiro y el automovilista fue denunciado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Asimismo, los agentes denunciaron a otra persona al volante, que iba por la avenida de Pontevedra, por un positivo en alcohol.

