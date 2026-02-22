Vilanova «detiene» al Momo Maduro

Arousa y Ullán pusieron hoy fin a un Entroido más prolongado de lo habitual debido a aplazamientos de todo tipo por el mal tiempo.

Como siempre, una de las guindas más destacadas fue el Desfile do Momo de Vilanova, que llenó las calles del municipio de colorido y espectaculares carrozas de comparsas llegadas de todos los puntos de Galicia.

Pero sobre todo, se reveló lo más esperado, la identidad del personaje que este año fue pasto de las llamas; uno de los políticos internacionales más controvertidos y protagonista de un conflicto internacional que pasará a los anales de la historia: Nicolás Maduro.

Una de las comparsas participantes en el desfile. / Iñaki Abella

El montaje parodió el arresto del venezolano por parte de las fuerzas de élite de Estados Unidos al ritmo de una de las canciones más virales del momento, «Un beso», de la orquesta canaria Nueva Línea. Ataviado con un mono naranja de preso fue paseado por las principales calles del centro.

Una parodia de la «Banda del Peugeot» / Iñaki Abella

No era la primera vez que la política internacional protagonizaba la cita, antes fueron otros personajes como Trump, y también de la nacional. De hecho, aunque no fueran las principales, no faltaron las referencias al clima español, destacando una parodia de lo que la oposición al gobierno de Sánchez llama la «Banda del Peugeot», con un presidente, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán muy comprometidos con la fiesta vilanovesa.

Público del desfile del Momo de Vilanova. / Iñaki Abella

El incombustible Xacobe Pérez volvió a ejercer de maestro de ceremonias de una marcha que se prolongó durante casi cuatro horas, pues la organización cifró en unas 1.800 las personas desfilando en 42 carrozas.

Participantes en el desfile del Momo de Vilanova. / Iñaki Abella

Además, Pepo Suevos volvió a sumarse al equipo organizado por el Concello para mantener el ánimo festivo bien arriba de las más de 30.000 personas asistentes, según los datos aportados por la Policía Local.