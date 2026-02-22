Vilagarcía prepara un 8-M con «alegría» y contra el negacionismo

La Concellería de Igualdade de Vilagarcía ha preparado un programa para celebrar el Día Internacional de la Mujer con «alegría», pero también para seguir reivindicando, sobre todo por la existencia de «políticos negacionistas» de la violencia machista. Proyecciones, la lectura del manifiesto y un espectáculo para llegar a las nuevas generaciones se suman a actividades habituales como el Maratón Fotográfico, que cumple la mayoría de edad.

Las actividades arrancarán el jueves 5 con la proyección de la serie «Réxime», de Bea Saiáns, en la que diferentes personalidades abordan la gordofobia comiendo. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda con la presencia de la directora y dos de sus protagonistas: la poeta y activista Andrea Nunes y la escritora Adri Guede.

La lectura del manifiesto de la Fegamp tendrá lugar el viernes frente a la Casa Consistorial y en caso de lluvia se trasladará al interior y sonará la Escola de Música Bernardo del Río. En esta misma jornada, pero a las 20.30 horas, se presentarán los ganadores del «Curtas en femenino 2025», en una iniciativa junto con el Cineclube Ádega en el Salón García.

El XVIII Maratón Fotográfico será el sábado, con fotografías que se realicen por las calles de la ciudad y que luego se expondrán en el Auditorio, del 10 al 30 de abril. Las bases del concurso se podrán consultar en la web municipal.

Conductas peligrosas

Para terminar, se ofrecerá la función de títeres «Novos lobos», que aborda la igualdad género y la no violencia desde la perspectiva de las nuevas masculinidades. Está dirigido a niños de a partir de cinco años y es parte del propósito de llegar a las nuevas generaciones, pues a pesar de los esfuerzos, aún se detectan cuestiones preocupantes.

El alcalde, Alberto Varela, aportaba ayer los resultados de una encuesta realizada a centros escolares por la Fegamp, que preside, para pulsar la concienciación entre los más jóvenes y «sorprendentemente, muchísimos veían normal que sus parejas tuvieran una aplicación móvil para saber en todo momento dónde están. Es una involución y las instituciones tenemos la obligación de seguir haciendo pedagogía», añadió.

La concejala de Igualdade, Tania García, animó a participar en los actos porque «la igualdad efectiva solo se alcanzará si hombres y mujeres vamos de la mano». Ambos ediles destacaron también su preocupación por los mensajes negacionistas y el feminismo malentendido que promulgan «algunos políticos ante una realidad, terrible: llevamos cuatro asesinatos machistas solo en lo que va de año. Aún por encima se envalentonan. Se han dado pasos, pero aún queda mucho por hacer», aportó el regidor.