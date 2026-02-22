Vidal Seage culpa al bipartito del «desplome» de la inversión pública

En el presente mandato, con el gobierno bipartido BNG-PSOE al frente del Concello de Pontecesures, la inversión en obras públicas «se ha desplomado un 73%» si se compara con lo gastado por el anterior gobierno, el del PP que tenía a Juan Manuel Vidal Seage.

Dicho de otro modo, que en esa etapa dirigida por los conservadores el Concello consiguió licitar obras por valor de 1.267.324 euros, mientras que la alianza de izquierdas actual únicamente habría gestionado 341.811 euros.

Esa es la denuncia y reflexión pública que plantean ahora los populares, quienes tratan de demostrar la «inacción, falta de ambición y pasotismo» del bipartito que abandera Maite Tocino.

Los vecinos salen perdiendo claramente, sin apenas inversiones que ayuden a mejorar su calidad de vida Juan Manuel Vidal Seage — Jefe de filas del PP de Pontecesures

Algo que en el PP consideran un ejemplo de «falta de gestión» que resulta en estos momentos «especialmente grave», ya que contrasta con una época de inversión, expansión y crecimiento en otros ayuntamientos, que «solo en el último año incrementaron la inversión en un 55%, en el caso de la comarca do Ulla-Umia, y más de un 70% en O Salnés».

«Retroceso»

Por eso Vidal Seage lamenta todavía más el «retroceso» experimentado en Pontecesures, sabedor de que en los demás municipios aumentan la recaudación fiscal y las ayudas económicas de otras administraciones. Incluso con «aportaciones récord» por parte de la Diputación.

Pero el bipartito «no aprovecha esa coyuntura y los vecinos salen perdiendo claramente, sin apenas inversiones que ayuden a mejorar su calidad de vida», proclama.

Juan Manuel Vidal Seage, en las pasadas elecciones. / M. Méndez

Lo que quiere decir es que los datos demuestran «que vivimos años de boom» que no acaban de llegar a Pontecesures, «por eso pasamos de tener obras en todo el Concello, cuando el BNG decía desde la oposición que era un gasto excesivo, a tener ahora que gobierna una versión light y descafeinada, con un ahorro extremo que condena a Pontecesures».

Y cita casos que avalarían su teoría, como la carencia de suelo industrial, la paralizada ampliación del Club Náutico, el deficiente estado de viales o la necesidad de mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento, entre otros «proyectos fundamentales sin visos de salir adelante».

Una dinámica que «deja sin atender adecuadamente las necesidades básicas de los vecinos», dado que el gobierno de Maite Tocino y Roque Araújo «se conforma con ser rescatados por los fondos récord que les aporta la Diputación».

Pero «Pontecesures precisa más», y eso requiere de «un gobierno con iniciativa, capaz de gestionar y conseguir inversiones», sentencia Vidal Seage.