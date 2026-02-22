El vandalismo ya castiga a la flamante calle Clara Campoamor

Los vándalos han empezado a actuar en la céntrica calle de Clara Campoamor, llamada a ser una de las más representativas del proceso de humanización y embellecimiento del centro urbano de Vilagarcía de Arousa e inaugurada hace apenas cuatro meses.

En los últimos días han aparecido diversas pintadas en su mobiliario, lo cual, lógicamente, afea el entorno y desata la indignación de los vecinos y no pocos comerciantes de la zona.

Se trata, sobre todo, de borrones realizados sobre elementos como las farolas y los soportes de granito blanco de las papeleras.

La situación preocupa, y no solo por tratarse de una calle en la que se invirtió una importante suma de dinero –unos 700.000 euros– para transformar por completo la vieja calle de Conde Vallellano, sino también porque las pintadas parecen un problema de difícil solución que se extiende a lo largo y ancho de la ciudad, tanto en edificios o bienes públicos –algunos protegidos por Patrimonio– como en propiedades privadas.