Tren
Tildan de deficiente la alternativa ferroviaria entre Padrón y Vilagarcía
Los usuarios aseguran que no se cumplen los horarios y reclaman que se repare la vía
Más de quince días lleva ya el servicio ferroviario de regionales sin pasar por la vía entre Padrón y Vilagarcía, una situación que ha comenzado a cansar a los usuarios de este servicio, especialmente porque las alternativas que ha aportado Renfe son «muy deficientes».
No en vano, en estos quince días en los que no se ha podido acceder al tren en las estaciones de Padrón, Pontecesures y Catoira, los autobuses del servicio alternativo «nunca han estado en las estaciones en el horario estipulado», causando problemas a muchos de los usuarios del tren que, estos días, están buscando otras alternativas.
La vía férrea permanecía ayer cortada al tráfico ferroviario, mientras los trenes regionales que comunican Santiago con Vilagarcía o viceversa, utilizan la línea férrea del Eixo Atlántico.
Renfe asegura que la decisión de cortar el tráfico ferroviario se debió a los problemas que causaron en la red las borrascas pero no se atreve a fijar un día para retomar el servicio.
