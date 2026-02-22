La senda para Valga en la PO-548, un paso más cerca de la ejecución

El Consello da Xunta aprobará mañana de manera definitiva el proyecto de trazado para ejecutar la senda en la vía de servicio anexa a la carretera autonómica PO-548, en el Concello de Valga. Esto lleva aparejada la declaración de utilidad pública con el fin de poder ocupar de manera urgente los terrenos necesarios para la intervención.

Cabe recordar que se trata de una actuación para mejorar la movilidad y la seguridad vial, con un presupuesto de licitación de algo más de 167.000 euros, un plazo de ejecución de seis meses y que afectará al tramo anexo a la vía autonómica situado entre los puntos kilométricos 4+170 y 4+285.

En total, esta senda alcanzará una longitud aproximada de 120 metros y no contemplan una intervención sobre el trazado, sino una redistribución de las secciones para habilitar itinerarios seguros.

La actuación pretende la mejora de los anchos de la vía de servicio, la ejecución de una zona peatonal y de un camino de acceso a las fincas que no interfiera con la vía de servicio ni la senda. Todo esto con la finalidad de alcanzar una mejora en la seguridad peatonal y evitar conflictos con la circulación de los vehículos.

La Xunta ya está trabajando en el proyecto constructivo con la intención de poder iniciar las obras en el segundo semestre del año y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de medio año.

Como han detallado en otras ocasiones desde el Ejecutivo autonómico, el proyecto que van a aprobar en el Consello da Xunta de mañana prevé la ampliación de la plataforma viaria en la vía de servicio anexa la PO-548, en su margen derecha, aumentando la calzada actual hasta los seis metros de ancho, con lo que se pretende garantizar el cruce de los vehículos en condiciones más idóneas.

También plantea ejecutar una senda anexa de hormigón colorado de dos metros sin franja vegetal, que garantice la accesibilidad peatonal en condiciones de seguridad en el entorno, permitiendo la conexión con la Iglesia de Santa Columba de Cordeiro de Valga.

Asimismo, la intervención prevé mantener la accesibilidad a las parcelas privadas existentes mediante un pequeño camino de servicio de tres metros de ancho, que irá adjunto por la derecha de la senda y pegado al terreno.

También se llevarán a cabo actuaciones en el drenaje de la vía de servicio, ya que se prevé la modificación de la red existente de pluviales mediante la incorporación de nuevos elementos.

Los responsables autonómicas han indicado que esta iniciativa para la localidad del Ullán forma parte de la estrategia de impulsar actuaciones que mejoren y favorezcan una movilidad más sostenible, cómoda y segura en los municipios.