Las prometidas aceras de Dimo: «31 meses perdidos»

Estefanía Frieiro, la portavoz del PP de Catoira, sostiene que a causa de la «deficiente gestión» del gobierno nacionalista de Xoán Castaño, se han perdido 31 meses para hacer realidad «el necesario proyecto de las aceras de la carretera EP-8703 a su paso por la parroquia de Dimo».

Tanto es así que el regidor «ni siquiera logró todos los terrenos necesarios, siendo este un trámite imprescindible para que la Diputación pueda construirlas».

No se tomó en serio este proyecto y ahora, para dar la impresión de que está haciendo algo y buscar rédito electoral, se dedica a vender humo Estefanía Frieiro — Portavoz del PP de Catoira

Esto lleva a Estefanía Frieiro a pronosticar que las aceras tampoco se harán realidad en el presente mandato, dado que «los presupuestos de la Diputación para este año ya se cerraron el otoño pasado y, lógicamente, no incluyen ninguna partida para Dimo, puesto que no disponía de los terrenos para esta senda peatonal».

Todo esto lleva a la portavoz del PP vikingo a lamentar la «ineficiencia» del primer edil, quien «reconoció en su momento que había retomado este proyecto en 2023, tras su investidura, y que casi tres años después ni siquiera dispone de los terrenos precisos».

Y parece que no los tendrá fácilmente, «por lo que tendrá que recurrir a la expropiación de la parcela que le falta, lo cual pospondrá el proyecto, como mínimo hasta 2027».

Circunstancia que lleva a la conservadora a pensar que quizás el alcalde «no se tomó en serio este proyecto y ahora, para dar la impresión de que está haciendo algo y buscar rédito electoral, se dedica a vender humo».

«Si hubiera trabajado de verdad desde que comenzó el mandato, un hipotético proceso de expropiación ya estaría finalizado y las obras podrían estar en marcha», sostiene Frieiro, convencida de que a Castaño «le falta gestión, trabajo, colaboración y voluntad».