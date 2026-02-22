El PP carga contra el recorte presupuestario en Cambados: «Va ahondar en los ya deteriorados servicios»

El PP de Cambados advierte al alcalde que no apoyará su presupuesto para 2026 de no alcanzar acuerdo con sus socios en las negociaciones que mantienen abiertas, pues los recortes anunciados «solo van a ahondar en los años de deterioro de los servicios públicos».

Su portavoz, Sabela Fole, acusa a Samuel Lago de «mentir descaradamente» cuando indica que «no mermará la calidad», pero reparte culpas, como coalición que son porque «la situación económica asfixiante se debe exclusivamente a su nefasta gestión, derivada de la falta de capacidad de sus integrantes y que muchos gastos están multiplicados por cuatro, que es algo que no sucedería con un gobierno de unidad de acción y de proyecto».

De hecho, les afea que digan que no hay alternativa a aplicar recortes ante el aumento del gasto corriente, como señalaron estos días el regidor y el portavoz del BNG, porque «son ellos quienes nos están llevando a este callejón, ellos dirigen el barco», añadió, asegurando que los once años de gobiernos de coalición «fueron muy malos, pero los 32 meses» del cuatripartito, «están siendo insoportables». Y es que considera que hay vías «tanto de contención como de aumento de recaudación», dijo recordando su propuesta de reactivar el desarrollo de suelos, por los impuestos y licencias.

Noticias relacionadas

La opositora defiende que «no suceden en otros Ayuntamientos» cosas como que «no haya dinero para cuestiones básicas como bacheos o limpiezas y que haya muchas dificultades para pagar el combustible». Aunque reprocha que aparezcan facturas por «autobuses para manifestaciones partidistas en Santiago, la creación de fiestas sin arraigo en la localidad para que cada socio tenga su celebración o gabinetes de comunicación por cuadriplicado».