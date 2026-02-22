Peligrosidad y reclamaciones por daños en dos arterias de Vilagarcía

Tras uno de los peores inviernos de lluvias que se recuerdan, las carreteras de O Salnés han quedado como un campo de minas y no hay administración que se libre de reparaciones, y muy costosas en algunos casos; desde Ayuntamientos hasta el gobierno central pasando por la Xunta. La mayoría ya han reaccionado, pero también está aflorando la presentación de reclamaciones patrimoniales por daños en vehículos y serios problemas de seguridad en algunos puntos.

Entre los más graves están las avenidas Rosalía de Castro y la de Cornazo de Vilagarcía. En el caso de la primera, las quejas y peticiones de responsabilidad para pagar las reparaciones por daños han llegado incluso al Concello y, aunque este también tiene las suyas, esta carretera es propiedad de la Consellería de Infraestruturas.

Es cierto que el departamento autonómico, propietario de las principales comunicaciones, lleva parcheando asfalto desde que salió el primer rayo de sol, tanto en el entorno de la ciudad como en el resto de la comarca.

Sin embargo, este tramo de la PO-548 que atraviesa Carril y el de la avenida de Cornazo, que pertenece a la PO-301, ya estaban en mal estado antes, así que las interminables precipitaciones han empeorado la situación hasta el punto de que un simple relleno de agujeros y baches ya no parece suficiente.

En el caso de esta última, hay sobre todo dos puntos en el carril en sentido Santa Mariña-centro urbano donde el asfalto liso es un recuerdo y en su lugar hay una decena de baches agrupados que ocupan una extensa superficie. De hecho, no es raro contemplar conductores que invaden el sentido contrario para evitarlos, aunque de no intervenir, dentro de poco se encontrará igual.

Estas maniobras han generado situaciones de peligrosidad en zonas próximas a curvas o de accesos para incorporarse a este vial, muy utilizado por los automovilistas procedentes del vial del puerto o de la zona de Pontearnelas para llegar al centro de Vilagarcía.

Noticias relacionadas

No son los únicos casos, pero respecto al tramo carrilexo, la situación ha llegado al punto de que ha puesto de acuerdo a toda la Corporación vilagarciana -algo inusual- para solicitarle a la Xunta una reforma integral después de que la asociación de vecinos Afoghacristos decidiera intervenir ante el pleno. Fue en enero y no se ha vuelto a saber nada.