Política local
EU de Vilagarcía denuncia deficiencias en el alumbrado y pide una auditoría
Señala que hay quejas por carencias de iluminación en «numerosas zonas»
EU de Vilagarcía reclama al Concello una auditoría externa del alumbrado público tras haber recibido «numerosas quejas» por «deficiente iluminación en numerosas zonas». El fin es determinar el estado real del servicio, su distribución, intensidad… Y que «contraste los ahorros anunciados con la realidad» y establezca dónde se debe actuar prioritariamente. Incorporando además la perspectiva de género, pues una «ciudad bien iluminada reduce espacios de miedo, favorece la autonomía y garantiza el derecho a transitar en libertad y con seguridad», apunta el grupo de Juan Fajardo para toda la población , pero sobre todo para determinados colectivos, como trabajadores nocturnos y mujeres, porque «la falta de luz incrementa la percepción y el riesgo de agresiones», añadió. Además, advierte de que la «eficiencia energética no debe lograrse a costa de la inseguridad ni a supuestos ahorros que pueden ocultar carencias».
