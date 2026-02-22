Las deficiencias de Fontecarmoa aguardan una pronta solución

Son problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo pero que los temporales han agudizado en los últimos meses. Las pistas atletismo y los espacios para entrenar en Fontecarmoa siguen en una situación pésima que impide a los atletas trabajar en condiciones dignas.

Así lo reconocen los integrantes de la Agrupación Atlética Mazí de Vilagarcía, una entidad que acumula un buen número de reconocimientos en todas las categorías pero que se ve condenada a entrenar en unas condiciones bastante mejorables.

Aunque en la pista de atletismo se han hecho diferentes actuaciones, los problemas no se han solucionado ya que la pista suele acumular «limo», convirtiéndose en más adecuada para el patinaje que para el atletismo, por no hablar del número de «pozas» y charcos que se encuentran en la misma, lo que obliga a los deportistas a andar esquivándolos.

A esa circunstancia se suma el desborde de agua que se registra en la zona sur cada vez que llueve, al no encontrarse bien canalizada el agua en ese lugar.

Las actuaciones que se han acometido en las pistas de Fontecarmoa «han sido parches, alguno una auténtica chapuza que no ha acabado con las malas condiciones en las que se encuentra la pista y que «llevamos años reclamando que se solventen».

Las deficiencias no se limitan solo a la propia pista. Durante todo este carrusel de borrascas, los deportistas han tenido que entrenar en un almacén que se encuentra debajo de las gradas que el club utiliza como gimnasio.

Sin embargo, las condiciones en las que se desarrollaron los entrenamientos han sido pésimas: rodeados de capachos recogiendo el agua de las goteras, suelo convertido en una pista de patinaje y acumulación de moho por la humedad que se acumula en el interior de este espacio, algo que lo convierte en totalmente insalubre.

Se han hecho intentos para solventar la situación, pero no han conseguido nada ya que «mete más agua ahora que antes», explica uno de los atletas del club que reclama que se invierta en las instalaciones de Fontecarmoa.