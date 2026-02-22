Completan el Museo Cabanillas con un vídeo «loop» y audioguías

La Concellería de Cultura acaba de dotar al Museo Ramón Cabanillas con diez audioguías y un vídeo explicativo, que se emite en bucle, para introducir al visitante en la importancia de su papel en la historia cultural y social de Galicia antes de contemplar la muestra. Además, está trabajando en el diseño de una web que espera estrenar antes de terminar el mandato.

El concejal Liso González explica que estas intervenciones forman parte de la estrategia iniciada desde su llegada para que el museo de la Casa da Calzada fuera un «proyecto expositivo real y no simplemente una sala con contenido, que es lo que nos encontramos. Faltaba dinamizarlo», declaró.

Y es que, con las audioguías, que están en gallego, castellano e inglés, y el vídeo «loop» se mejorará la comprensión del contenido. «Faltaba un impacto visual que mostrara realmente la dimensión de Cabanillas y el significado de su papel en la literatura gallega y en la puesta en valor del idioma, así como lo que supuso en el trasfondo sociocultural y político de su época», detalló sobre la creación audiovisual, que se emitirá continuamente.

Según González, solo está «pendiente» una necesidad, la creación de una web de la instalación, pero también del legado que el Concello protege gracias a cesiones de familiares y allegados al ilustre literato y galeguista cambadés.

El concejal repasó las intervenciones realizadas desde que el BNG asumió esta gestión, como ofrecer visitas guiadas a todos los colegios gallegos, que ofrece de manera altruista el académico Francisco Fernández Rei junto con el técnico Jose Vaamonde, y también por la sede del fondo del documental, en su casa natal.

Asimismo, han montado varias exposiciones temporales, y habrá más, para exhibir ese material conservado que no puede estar en la permanente. «Estando dentro de un cuatripartito es complicado sacar adelante un proyecto único y definitorio, pero en las áreas que gestionamos hemos mejorado lo que nos encontramos», defendió el edil, también sobre Patrimonio, Lingua e Igualdade.