Cinco empresas pujan por las obras del campo de Monte da Lomba

Cinco empresas han presentado ofertas para acometer las obras del campo de fútbol de Monte da Lomba, en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro. El proyecto al que concurren las cinco empresas tiene como principal objetivo la sustitución del césped artificial de esas instalaciones, un césped que se encuentra en un pésimo estado de conservación desde hace años y supone un grave riesgo de lesiones para los jugadores.

El montante económico por el que se licita la obra es de 215.121 euros y servirá para levantar por completo el tapete de césped, acometer la regularización del terreno para crear una base de soporte, limpiar los drenajes e instalar un césped de última generación cuya etapa de vida útil supere los diez años. Para acometer la obra la Diputación aporta 139.349 euros, mientras la Xunta aporta 75.772 euros.

Noticias relacionadas

La actuación se suma a las que está desarrollando el Concello de Vilanova en diferentes infraestructuras deportivas y que tienen como principal objetivo mejorar el césped de los campos de fútbol que existen en Vilanova. De hecho, la tramitación de las obras en Monte da Lomba coincide en el tiempo con la de una actuación muy similar que se va a desarrollar en el campo de Corón, donde también está previsto que se sustituya el césped artificial.