El Carnaval sale a la calle para disfrutar del sol

El Carnaval entró ayer en su recta final en toda la comarca, una recta final que dejó como muestra varios desfiles y previas de lo que significará hoy el Domingo de Piñata, unos actos en los que se aprovechó la calidez del sol que dejó caer sus rayos sobre O Salnés después de un mes de lluvias constantes. El espectáculo más importante de la jornada de ayer se vivió en Cambados. La villa del albariño se había visto obligada a aplazar su tradicional desfile de Carnaval debido a la lluvia el pasado fin de semana. A las calles salieron trece carrozas y tres maquetas que se disputaban algo más que lucir el disfraz más espectacular: los premios del certamen. El ganador fue «Quen vive e quen o goza» de la ANPA Julia Becerra Malvar de Ribadumia, completando el podio «Dioses del Nilo», de la ANPA O Castro de Castrelo y «El dragón en la muralla china» de Chimpavasos

La villa del albariño despedirá esta edición en el día de hoy con otro evento aplazado de la pasada semana. Será el Enterro da Sardiña, un acto que acostumbra a ser reivindicativo. En esta ocasión, la fiesta servirá para enterrar el reglamento de Pesca que tanto daño está haciendo al sector productivo.

Una de las carrozas que participó en el desfile de Cambados. / Iñaki Abella

Otro de los puntos de la comarca donde el Carnaval se vive intensamente es A Illa. Ayer, el pequeño municipio arousano vivió uno de sus días grandes, con la celebración del desfile de carrozas. Todos los cachivaches, elaborados por grupos de amigos y vecinos salieron de la Casa do Mar para recorrer las principales calles del casco urbano y finalizar en la plaza de O Campo, donde la fiesta se extendió hasta bien entrada la madrugada. En ese desfile también participaron las comparsas locales que, en la jornada de hoy, volverán a recorrer las calles de A Illa, junto a varias foráneas, para participar en el Festival de Comparsas, un certamen que está ganando adeptos cada año.

En Vilagarcía, la fiesta estuvo en Vilaxóan donde se esperó a anochecer para sacar a pasear a la sardina con un recorrido más corto de lo que es habitual, finalizando con la quema de la figura en la zona de O Preguntoiro cuando ya se encuentre avanzada la noche.

En el desfile de Cambados hubo participantes de todas las edades. / Iñaki Abella

En este municipio hoy se celebrará el Enterro da Sardiña de Carril, cuyo cortejo partirá a las 18.30 horas de la calle Victoria, la entrada lateral al pabellón del Gato Negro. La procesión de viudas continuará por diferentes calles de la zona hasta finalizar en la plaza da Liberdade, donde se procederá a su quema.

Una de las tradiciones que pone fin al carnaval en la comarca de O Salnés es la Queima do Vimbio que se celebra en San Vicente do Mar, en el municipio de O Grove. En el campo de la fiesta se quemaron ayer las varas de bambú que portan los «choqueiros», disfraces en los que vale cualquier trapo con tal de que sea capaz de ocultar la identidad de quien lo lleva. La quema de la vara, uno de los símbolos de los choqueiros, sirve para despedir cada edición del Entroido.

Un momento d ela bendición de la Sardiña en el entierro de Vilaxoán. / Iñaki Abella

El evento que sirve para despedir cada edición del Entroido en la comarca de O Salnés será la Festa do Momo de Vilanova. Allí se reunirán unas 2.000 personas rodeando a la figura del Momo, que siempre representa a una figura de actualidad, y otras 15 o 20.000 observando a la comitiva, en la que no faltará música y diversión. El Concello ya ha diseñado un amplio plan de tráfico para el estacionamiento de vehículos, habilitando incluso espacios para personas con limitaciones de movilidad y familias con bebés y niños pequeños, espacios que se van a ubicar en el Xardín Umbrío. La salida del Momo será a las 17.00 horas.