Cambados arregla sus viales y destina 8.000 euros a la calle de O Pombal

La Concellería de Obras de Cambados está inmersa en un zafarrancho de reparación de carreteras y calles afectadas por las intensas precipitaciones de los últimos meses. Espera tener lo más importante finalizado en un par de semanas y acaba de contratar por 8.000 euros la anunciada reparación de tres puntos del pavimento de la calle de O Pombal y el repintado de la rotonda, que es uno de los tramos urbanos en peor estado.

No obstante, no está peor que Ribeira de Fefiñáns, que se quiebra constantemente. El concejal José Ramón Abal Varela se ha dirigido a su propietario, Portos de Galicia, y este le ha traslado que «tienen previsto aglomerar todo el vial este año».

En cuanto a los de su competencia, el edil explicó que llevan diez días trabajando para solucionar los numerosos problemas ocasionados por este «invierno tan duro. Llovió el triple de un año normal», argumentó.

Cambados no es el único Concello en esta situación, como recordó el propio edil, que enumeró las actuaciones ya realizadas en el vial de la ribera del Umia desde el puente de Castrelo, cunetas en este parroquia y losas de piedra levantadas o rotas en el centro urbano, entre otras.

Si el tiempo sigue acompañando, estos trabajos que están ejecutando con operarios municipales y maquinaria de la Mancomunidade, seguirán para seguir reparando los baches en los viales y caminos municipales con la previsión de que, en «dos o tres semanas, como mucho, tener por lo menos lo más importante hecho».