Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Cambados quema el controvertido reglamento de pesca

El Gato Negro de Carril celebra su Enterro da Sardiña

El montaje de Cambados antes de iniciarse el evento.

El montaje de Cambados antes de iniciarse el evento.

Lucía Romero

Cambados

Cambados pudo celebrar por fin su Enterro da Sardiña, que este año lanzó a la pira al controvertido reglamento europeo de control de la pesca. Cabe recordar que las últimas modificaciones levantaron en pie de guerra al sector, asegurando que son inasumibles para cumplir con su trabajo en embarcaciones de la pesca de bajura.

Y no solo en Galicia, las protestas se dejaron notar en toda España. Por eso, desde la Concellería de Festexos se optó por este tema de actualidad para su montaje de este año, en el que no faltó el sermón y la quema.

Noticias relacionadas

El Gato Negro de Carril también enterró hoy a su sardina, cerrando también la programación carnavalesca de Vilagarcía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents